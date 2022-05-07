Канцлер Германии считает, что «продиктованного Россией мира не будет»

Мир на условиях России принимать нельзя, заявил после встречи лидеров стран «Большой семерки» канцлер Германии Олаф Шольц, пишет германская ZDF.

«Ясно одно: мира, продиктованного Россией, не будет. Украинцы этого не примут, и мы тоже», - подчеркнул Шольц.

Канцлер не знает, сколько еще продлится война, однако убежден, что Украина выстоит: «Свобода и безопасность восторжествуют - так же, как 77 лет назад свобода и безопасность восторжествовали над рабством, насилием и диктатурой. В этом и заключается наследие 8 мая».