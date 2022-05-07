У Лаврова заявили, что Москва не оставит без внимания вступление Финляндии в НАТО

Россия не будет бездействовать, если Финляндия вступит в Североатлантический альянс, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По словам российского дипломата, Москва не будет безучастной в случае присоединения Финляндии к НАТО, пишет РИА Новости.

«Понятно, что с точки зрения безопасности мы не будем оставаться безучастными. Наши военные будут рассматривать все необходимые меры, которые потребуются для обеспечения законных интересов обороны», – сказал Грушко, добавив, что «это не укрепит безопасность ни самой Финляндии, ни самой НАТО».

Отметим, что ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что из-за вторжения РФ в Украину Финляндия больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде. «Финляндия не сможет продолжать прежние отношения с РФ из-за ситуации на Украине», – сказала Марин. Она также отметила, что решение о вступлении ее страны в НАТО будет принято в ближайшее время.