Президент РФ Владимир Путин, выступая на параде Победы, от событий Второй мировой перешел к войне в Украине.

«В декабре прошлого года мы предлагали заключить договор о гарантиях безопасности. Все напрасно, страны НАТО не захотели нас услышать. У них были другие планы. В открытую шла подготовка к карательной операции на Донбассе. Создавалась угроза непосредственно у наших границ. Столкновение с неонацистами было неизбежно Россия дала упреждаюший удар агрессии. Это было своевременное и единственно правильное решение. Решение суверенной и сильной страны», - заявил Путин.

Президент РФ отметил, что «сегодня ополченцы Донбасса вместе с армией России сражаются на своей земле, где насмерть стояли герои Великой Отечественной Войны. Обращаюсь к нашим Вооруженным силам и ополченцам Донбасса: вы сражаетесь за наших людей, за безопасность нашей Родины».

Путин отметил, что «сейчас здесь на Красной площади стоят к плечу в том числе те, кто прибыл с Донбасса, непосредственно из зоны боевых действий. Сегодня наши бойцы разных национальностей вместе в бою прикрывают друг друга от пуль и осколков, как братья. И в этом сила сила нашего многонационального народа».