Российская армия потеряла уже более 25 тысяч солдат Генштаб всу
С начала полномасштабной агрессии против Украины российская армия потеряла 1145 танков, 158 вертолетов и 377 беспилотников. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.05 ориентировочно составили:
- личного состава - около 25650 (+150) человек,
- танков ‒ 1145 (+15) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2764 (+23) ед,
- артиллерийских систем – 513 (+4) ед,
- РСЗО - 185 (+6) ед,
- средств ПВО - 87(+1) ед,
- самолетов – 199 (+0) ед,
- вертолетов – 158 (+2) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 1970 (+9) ед,
- кораблей/катеров - 12 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 377 (+17).
- специальной техники – 41 (+2).
- крылатых ракет – 94 (+2).
Отмечается, что за прошедшие сутки наибольшие потери противника наблюдались на Авдеевском направлении.
Данные уточняются.