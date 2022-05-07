В Москве отменили воздушную часть парада Победы

В Москве из-за погоды отменена воздушная часть парада Победы. Об этом сообщил информагентствам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Воздушная часть не состоится из-за погоды»,— пояснил ТАСС представитель Кремля.

В этом году в параде на Красной площади примут участие 11 тыс. человек, также покажут 131 образец вооружения и 77 летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что 9 мая над Красной площадью, среди прочего, должен был пролететь «самолет Судного дня».