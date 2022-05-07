Постпред ООН: России «нечего отмечать» в День Победы

России нечего отмечать в День Победы, заявила накануне телеканалу CNN посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Президент Украины Владимир Зеленский и другие официальные лица на днях предупредили, что российские атаки могут усилиться перед Днем победы. Сообщалось, что президент России Владимир Путин, возможно, хочет объявить о каком-то триумфе в Украине, когда будет обращаться к участникам парада на Красной площади.

«Им нечего отмечать завтра. Им не удалось нанести поражение Украине. Им не удалось разделить мир или разделить НАТО. Им удалось лишь изолировать себя на международной арене и стать государством-изгоем во всем мире», – сказала Томас-Гринфилд.