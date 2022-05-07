Япония поддержала «сложное решение» об отказе от нефти из России

Япония едина с другими странами Группы семи (G7) в решении отказаться от импорта российской нефти, даже несмотря на сложность такого решения для Токио, сказал премьер-министр Японии Фумио Кисида.

"Для Японии, которая полагается на импорт большей части энергетических ресурсов, это сложное решение. Но сейчас единство G7 важно как никогда", - цитирует Кисиду ТАСС.

В то же время он подчеркнул, что Токио сделает все необходимое для того, чтобы сокращение поставок энергоносителей из России оказало наименьшее негативное влияние на жизнь людей и деятельность местных компаний, а сам процесс сокращения зависимости от российских энергоресурсов будет происходить с учетом приоритета национальных интересов.

Отвечая на вопрос о продолжении участия японских компаний в проекте "Сахалин-2", Кисида в очередной раз подчеркнул, что позиция, согласно которой национальные интересы в данном вопросе являются приоритетным, "остается неизменной". Премьер вновь дал понять, что для поддержания энергетической безопасности страны Япония активизирует процесс перезапуска АЭС, остановленных после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году.