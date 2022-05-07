Родственники армянских солдат спросили у дашнаков: «Зачем вы сожгли флаг Азербайджана?»

Родители армянских военнослужащих, задержанных в Азербайджане, перекрыли дорогу, по которой автошествие оппозиции двигалось в направлении Гюмри. Как сообщает издание Epress.am, родственники военных обвиняют оппозиционеров в обострении внутриполитической ситуации и препятствовании переговорам.

По их мнению, радикальные заявления и действия оппозиции негативно сказываются на армяно-азербайджанском процессе по установлению окончательного мира, в том числе — на возвращении военнослужащих.

Издание приводит интересный диалог между отцом одного из задержанных военнослужащих с членом «Дашнакцутюн» Гегамом Манукяном.

«Я отец пленного, мой сын там уже полтора года. Почему вы сожгли флаг Азербайджана, не дали ребят привезти?», - обратился мужчина к оппозиционному депутату.

«Пашинян вышел, сказал: ничего, наши пленные подождут еще два месяца. Мы замолчали. Столько времени, дядя, — уже полтора года…», - попытался возразить депутат, но родственники заявили, что Азербайджан все же возвращает армянских военнослужащих.

Родственники обвиняют оппозиционеров в том, что, сжигая флаг Азербайджана, они фактически срывают процесс возвращения 38 военнопленных.

Депутат Манукян в ответ лишь заявил, что «дашнаки жгли флаги Азербайджана на протяжении 30 лет, и тогда армянские солдаты в плен не попадали».