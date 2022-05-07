Столтенберг призвал Россию 9 мая вывести войска из Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг снова заявил о том, что альянс поддерживает Украину, он призвал президента России Владимира Путина вывести войска с украинской территории 9 мая, сообщает Die Welt.

Генсек НАТО предложил Путину начать мирные переговоры. «Мы твердо стоим на стороне Украины и продолжим помогать стране отстаивать свое право на самооборону», - добавил он.

Столтенберг также обвинил Россию в использовании Дня Победы 9 мая для критики НАТО и распространения неправды о Западе и опроверг обвинения Россией НАТО в том, что альянс ведет себя агрессивно.