Сепаратисты начали подготовку к присоединению к России

Сепаратистский режим грузинского региона Южная Осетия подтвердил свое намерение присоединиться к России. Экс-глава региона Анатолий Бибилов, проигравший «президентские выборы» в этой так называемой «республике», заявил, что все необходимые документы для проведения референдума о присоединении к России собраны и переданы в «центризбирком». По его словам, «центризбирком» должен утвердить дату референдума.

30 марта южноосетинские сепаратисты объявили о планах присоединения к России. Глава сепаратистского режима Бибилов заявил, что референдум будет проведен после «президентских выборов» в апреле и что процесс присоединения к России будет завершен к концу апреля или началу мая. Однако на «выборах» 10 апреля Бибилову не удалось набрать достаточного количества голосов, и 8 мая состоялся второй тур «выборов». Оппонент Бибилова Алан Гаглоев заявил, что набрал больше половины голосов. Бибилов признал его победу.

Бибилов озвучил идею присоединения к России накануне «выборов» в 2017 году, и эта инициатива тогда помогла ему победить. Однако после тех «выборов» план присоединения к России был отложен. В связи с этим многие наблюдатели сочли, что инициатива Бибилова используется как политический инструмент. Однако проигравший на «выборах» Бибилов сообщил журналистам, что референдум все же состоится.

По его словам, все необходимые для проведения референдума документы уже собраны и поданы в центризбирком, который должен их рассмотреть, а затем подать в верховный суд и определить дату, пишет РБК.