В воздушном бою погиб заместитель командующего ВМС ВСУ
Заместитель командующего ВМС ВСУ по авиации полковник Игорь Бедзай погиб 7 мая, сражаясь с российскими войсками. Об этом сообщает издание "Думская".
Игорь Бедзай погиб во время выполнения боевого задания в составе экипажа морского вертолета Ми-14 от ракеты российского истребителя, сообщил глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.
Напомним, что накануне стало известно об упорных воздушных боях в районе острова Змеиный.
"Настоящие авиационные баталии с привлечением десятков самолетов разворачиваются вблизи украинского острова Змеиный в акватории Черного моря, где противник терпит ощутимые потери…" – рассказал 7 мая спикер КПС.