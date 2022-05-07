В Украине заявили, что 9 мая станет на фронте решающим

Понедельник, 9 мая, будет решающим с точки зрения развития ситуации на фронте в Луганской области Украины, заявил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, идут серьезные бои в районе Рубежного и Белогоровки. Россияне пытаются захватить "дорогу жизни - трассу Лисичанск - Бахмут - единственное связующее звено, по которому завозят гуманитарные грузы и проводят эвакуацию людей.

"Понтоном через Северский Донец россияне переправили технику на другой берег. Если закрепятся, то смогут развить наступление и приблизиться к дороге, отрезав Луганщину, - это будет означать потерю единого пути в безопасность и сообщения с другими областями", - уточнил Гайдай, слова которого цитируют украинские СМИ.

Он подчеркнул, что сегодняшний день будет решающим в плане переправы и возможного прорыва к трассе.