Билл Гейтс назвал две причины возможного глобального экономического спада

Повышение процентных ставок по всему миру может привести к глобальному замедлению экономики, считает предприниматель и филантроп Билл Гейтс. Он назвал причиной возможного экономического спада войну в Украине, а также последствия пандемии коронавируса, передает «Коммерсант».

По словам Гейтса, ситуация в Украине уже привела к резкому росту цен на сырье, а также к «некоторым проблемам с цепочками поставок». На этом фоне многие страны, в том числе США, Великобритания и Индия, начали повышать процентные ставки, чтобы попытаться снизить инфляцию. Это «в конечном итоге приведет к замедлению экономического роста», считает Гейтс. «Боюсь, что у "медведей" (участников биржевого рынка, которые распродают ценные бумаги перед обвалом рынка - ред.) есть довольно весомый аргумент, который меня очень беспокоит»,— цитирует предпринимателя Bloomberg.