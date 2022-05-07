В Мариуполе после выезда эвакуационной колонны ООН за пределы Донецкой области российские войска в очередной раз начали штурм "Азовстали". Об этом в Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Ожидаемо, после выезда колонны ООН за пределы Донецкой области россияне начали штурм "Азовстали". В частности, предприняли попытку прорыва через мост, который был воротами эвакуации. Неудачно. Сложно понять, как наши Герои отбивают атаку за атакой", - отметил он.