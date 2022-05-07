«Ленту.ру» взломали: на сайте появилась реплика об устроившей «геноцид российской армии»

Российское интернет-издание «Лента.ру» взломали, при попытке найти на сайте материалы с фамилией президента РФ появлялись заголовки «Россия полностью уничтожила Мариуполь» и «Владимир Путин солгал о планах России в Украине». Об этом сообщает The Insider.

Издание отмечает, что в 10:27 утра по поиску в разделе «Спорт» «Лента.ру» выдавала материалы о «геноциде, который устроила русская армия». Кроме того, еще в одной новости появилась информация о солгавшем Путине. На момент публикации информации проблему исправили.