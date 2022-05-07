«У исполняющего обязанности начальника Генерального штаба ВС Армении есть все полномочия, чтобы находится на этой должности и продолжать работу». Об этом газете «Грапарак» заявил экс-заместитель начальника Генштаба Тигран Хачатрян.

По его словам, отсутствие назначения связано с тем, что власти до сих пор не могут определиться с кандидатом на эту должность.

«У них нет четкого кандидата, а те, кому предложили, – отказались», - утверждает Хачатрян.