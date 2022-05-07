Пули для семьи премьера Израиля: задержана 65-летняя женщина

65-летняя жительница Израиля была арестована полицией и службами безопасности по подозрению в отправке писем с угрозами и пулями сыну и жене премьер-министра Нафтали Беннета, сообщает Maariv.

Как подозревает полиция, письма были отправлены по политическим мотивам. Остальные детали оказались под судебным запретом.

Ранее сообщалось, что Служба общей безопасности ШАБАК и полиция ведут расследование по поводу угроз, полученных премьер-министром страны Нафтали Беннетом по почте в конверте, куда также была вложена пуля.