Иран выдвинул условие: подпишем ядерную сделку сразу после снятия санкций США
Тегеран готов немедленно подписать ядерную сделку, как только США отменят антииранские санкции, заявил официальный представитель МИД страны Саид Хатибзаде.
Заявление было сделано в преддверии визита представителя европейской дипломатии Энрике Моры в Тегеран, пишет IRNA.
Мора прибудет в ИРИ для переговоров по ядерной сделке и снятию санкций.
"Визит Моры свидетельствует о том, что мы ведем переговоры в правильном направлении. Если сегодня США примут решение и вернут то, что они взяли из карманов иранского народа, мы можем сразу же заключить соглашение после визита Моры", - утверждает Хатибзаде.