Крупнейший британский банк попал под перекрестный огонь США и Китая

Китайский финансовый конгломерат Ping An хочет разорить крупнейший банк Великобритании HSBC через 20 лет после того, как "глобальный банк" инвестировал в будущее страховщика, что указывает на трудности ведения бизнеса в Китае, пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что долгие годы HSBC Holdings Plc и Ping An Insurance Group Co. поддерживали теплые отношения, которые включали и финансовую поддержку.

По топ-менеджменту британского банка прокатился шок, когда выяснилось, что крупнейший акционер фирмы настаивает на самом драматическом расколе в банковской истории.