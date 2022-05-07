Крупнейший британский банк попал под перекрестный огонь США и Китая
Китайский финансовый конгломерат Ping An хочет разорить крупнейший банк Великобритании HSBC через 20 лет после того, как "глобальный банк" инвестировал в будущее страховщика, что указывает на трудности ведения бизнеса в Китае, пишет Bloomberg.
Агентство отмечает, что долгие годы HSBC Holdings Plc и Ping An Insurance Group Co. поддерживали теплые отношения, которые включали и финансовую поддержку.
По топ-менеджменту британского банка прокатился шок, когда выяснилось, что крупнейший акционер фирмы настаивает на самом драматическом расколе в банковской истории.
Ping An под руководством Питера Ма призывает председателя правления HSBC Марка Такера рассмотреть варианты раздела бизнеса, в частности разделение фирмы и отдельный листинг ее азиатских операций на фондовом рынке. В недавней частной записке китайский финансовый гигант обосновал свое решение множеством предполагаемых управленческих неудач в HSBC - от низкой доходности до растущих расходов.
Основатель компании Strategy Risks Айзек Стоун Фиш, которая специализируется на корпоративных отношениях с Китаем, заявил, что Ping An понимает, как дуют ветры регулирования: "Компаниям все чаще приходится выбирать между США и Китаем, и мы можем увидеть, что все больше корпораций рассматривают возможность распада как способ выбора между двумя державами".
Отмечается, что последствия этого могут быть огромными. Штаб-квартира HSBC находится в Лондоне, но работает в 64 странах и регионах, включая Гонконг, Сингапур, Индию и Малайзию. Азия, где базируется примерно половина из 220 000 сотрудников компании, обеспечила около 65% заявленной прибыли группы до налогообложения в 2021 году. Любой распад обойдется в миллиарды долларов.