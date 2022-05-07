Лукашенко предупредил Запад: у нас за спиной ядерная держава

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что понимает силу НАТО, но у него за спиной ядерная держава - Россия.

"Мы всегда понимали, что наша армия против НАТО (это махина)... Но не надо забывать, что сзади Россия - ядерная держава. И у нас соответствующий договор. И на эту тему мы общаемся очень часто в последнее время с президентом России", - сказал Лукашенко, его слова приводит БелТА.

Говоря о потенциальной военной угрозе со стороны Запада, президент Беларуси пообещал "обломать рога агрессорам": "Пусть попробуют. Мы тут рога обламывали не таким. Поэтому, если они хотят попробовать, пожалуйста... Я всегда военным говорил: мы ничего не должны прозевать. 1941 года повторить мы не должны. Поэтому мы ответим".