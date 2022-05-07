В Минске заявили, что осознанно пользуются возможностью «ядерного зонтика» России

В Минске считают активное развитие интеграции с Россией достойным ответом на западные санкции и осознанно пользуются возможностью российского "ядерного зонтика", заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич в интервью телеканалу ОНТ.

"Наличие ядерного оружия сделало невозможными глобальные войны, и, соответственно, те, кто находится в союзе с государствами, обладающими значительным ядерным потенциалом, неуязвимы для каких-то мелких военных конфликтов. А Беларусь осознанно пользуется этой возможностью "ядерного зонтика" с Россией", - цитирует Амбразевича Interfax.

По его словам, санкционная политика за последние 20 лет стала банальным элементом во внешнем инструментарии США и Запада в целом. "И связано это прежде всего с тем, что у них нет других инструментов влияния", - сказал Амбразевич.