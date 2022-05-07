Биткоин рухнул в цене

Биткоин дешевеет в понедельник на 3%, торгуясь у минимума с лета 2021 года, свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшем по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин после начала торгов подешевел на 3,35% — до $33,49 тысячи. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 3,17% — до $33,5 тысячи. Динамика везде приводится за сутки.

Ранее в ходе торгов стоимость биткоина опускалась до $33,27 тысячи, что является минимумом с июля 2021 года. Это уже пятая торговая сессия снижения курса криптовалюты.