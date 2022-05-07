Министр Шахбазов заявил в Абу-Даби о «зеленой энергии» для Европы

Министр энергетики Парвиз Шахбазов выступил на панельных дискуссиях в рамках Всемирного конгресса коммунальных предприятий в Абу-Даби. Он говорил об обеспечении энергетической безопасности на фоне процессов, происходящих в глобальной системе энергоснабжения, энергетическом переходе и растущей роли Азербайджана как надежного поставщика энергии и партнера стран Персидского залива в сфере «зеленой энергетики » .

Министр подчеркнул, что в нынешней неординарной ситуации с энергоснабжением устойчивая энергетическая безопасность может быть обеспечена многосторонней диверсификацией: «Необходимо обеспечить разнообразие не только импортных источников энергии, иными словами, поставщиков, но и ресурсов в энергетическом балансе. Не только возобновляемые источники энергии, но и энергетические запасы, основанные на углеводородах, также не так устойчивы.»

Министр энергетики отметил, что в настоящее время акцент делается не столько на возобновляемые источники энергии, сколько на аспект энергетической безопасности, и в этой связи цель перехода от «чистого нуля» к альтернативным источникам питания также изменилась. Министр отметил, что подход к развитию «зеленой энергии», ускорению прохождения энергии в контексте диверсификации источников энергоснабжения является более рациональным и эффективным по сравнению с политикой, направленной только на сокращение выбросов и полное исключение природного газа из энергетического баланса. Было отмечено, что гибкость энергетического перехода, пути к цели «чистого нуля» напрямую связаны с обеспечением энергетической безопасности.

Министр энергетики также отметил, что Азербайджан является одной из стран, обладающих устойчивой энергетической независимостью за счет внутренних ресурсов, диверсификации энергетического баланса и рынков поставок. Было также отмечено, что Азербайджан планирует расширить роль поставщика нефти, газа и электроэнергии за счет экспорта возобновляемой энергии.

«Азербайджан может способствовать диверсификации энергоснабжения не только как источник природного газа, но и как источник «зеленой энергии» для Европы», - подчеркнул министр энергетики.