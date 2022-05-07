Российские войска в ночь с 8 на 9 мая нанесли ракетный удар советскими крылатыми ракетами Х-22, которые запускались со стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Об этом сообщает Defense Express, ссылаясь на источники.

Согласно данным источников, ВС РФ нанесли удар по объектам в городах Донецкой области из крылатых ракет воздушного базирования Х-22 — это первый случай с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Было выпущено до 6 ракет Х-22 по прифронтовым городам Донецкой области. Как пишут в издании, если российская авиация начала использовать советские ракеты, то это может означать, что "Калибры" и "Искандеры" у них действительно исчерпываются.