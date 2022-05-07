Талибы терпят поражение: армия Масуда сообщает о боях в Афганистане

Силы афганского Фронта национального сопротивления (ФНС), возглавляемого Ахмадом Масудом, сообщили в понедельник о потерях талибов в результате активизации боестолкновений с бойцами фронта в нескольких провинциях Афганистана, пишет Интерфакс.

"Сегодня бои продолжаются в Панджшере, поскольку "Талибан" собрал многотысячные войска. В Андарабе идут бои", - сообщил глава отдела внешних связей ФНС Али Майсам Назари.

Между тем, согласно сообщению пресс-секретаря ФНС Сибгатуллы Ахмади, последние 40 часов бойцы фронта вели наступательные, оборонительные и контратакующие действия в населенных пунктах Пул-э-Хесар, Хайр-Дара и Дара-э-Джар в уезде Андараб (провинция Баглан). По его словам, несмотря на использование вертолетов и артиллерии, талибы потерпели поражение.

Кроме того, агентство Aamaj News со ссылкой на источники сообщило, что прошлой ночью в ходе столкновений с бойцами ФНС были убиты 12 боевиков "Талибана".

Сами талибы пока не комментировали эти сообщения.