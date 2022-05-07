Евросоюз ослабит санкции в отношении российской нефти Bloomberg
Евросоюз намерен ослабить пакет санкций в отношении российской нефти после споров по этому вопросу на встрече в выходные, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники и документы, которые оказались в доступе редакции.
Также отмечается, что в планах Брюсселя остается пункт о судоходстве, который мог бы помешать Москве экспортировать свою нефть по всему миру. По документам, Евросоюз отменит предлагаемый запрет на транспортировку российской нефти судами европейских стран в третьи государства, однако будет сохранен запрет страхования таких поставок. Одним из крупнейших судовладельцев в мире является Греция, эта страна была в числе государств-членов ЕС, настаивающих на исключении этого положения из шестого пакета санкций ЕС.
Кроме того, отмечается, что страны все еще обсуждают блок санкций против России, дипломаты в том числе пытаются преодолеть возражения Венгрии против предлагаемого запрета на российскую нефть.
По данным издания, исполнительный орган Евросоюза также предлагает запретить европейским компаниям предоставлять услуги, включая страхование, необходимые для транспортировки российской нефти в третьи страны. Ожидается, что это положение останется в силе, несмотря на нежелание некоторых государств, сообщили источники.
Обсуждения между государствами-членами продолжаются, и меры могут изменяться до тех пор, пока они не будут одобрены всеми 27 странами. По текущим предложениям, запрет, который освобождает товары, произведенные не в России, даже если они проходят транзитом через страну, вступит в силу через три месяца после его официального утверждения.
Bloomberg также отмечает, что на практике это, скорее всего, ограничит продажи российской нефти, и крупные игроки отрасли, скорее всего, останутся в стороне. Вместо этого торговля может переместиться в более подпольное русло, когда в нее вступят более мелкие грузоотправители.