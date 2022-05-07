Евросоюз намерен ослабить пакет санкций в отношении российской нефти после споров по этому вопросу на встрече в выходные, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники и документы, которые оказались в доступе редакции.

Также отмечается, что в планах Брюсселя остается пункт о судоходстве, который мог бы помешать Москве экспортировать свою нефть по всему миру. По документам, Евросоюз отменит предлагаемый запрет на транспортировку российской нефти судами европейских стран в третьи государства, однако будет сохранен запрет страхования таких поставок. Одним из крупнейших судовладельцев в мире является Греция, эта страна была в числе государств-членов ЕС, настаивающих на исключении этого положения из шестого пакета санкций ЕС.

Кроме того, отмечается, что страны все еще обсуждают блок санкций против России, дипломаты в том числе пытаются преодолеть возражения Венгрии против предлагаемого запрета на российскую нефть.