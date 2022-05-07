В СНБО назвали причину отмены воздушной части парада в РФ

Воздушную часть парада в РФ отменили не из-за погоды, а потому что российские самолеты в некоторых городах могли бы "встретить" на пути украинские ПЗРК. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Отмечается, что Россия отменила воздушную часть парада 9 мая в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Ростове-на-Дону и других крупных городах.

"По официальной версии Кремля, 9 мая во время торжеств "воздушная часть парада отменена из-за погодных условий". Интересно, что в 2020 году российские медиа писали, что РФ потратила более 540 млн рублей на "разгон облаков" для безопасности полетов военной авиации. В прошлом году эта сумма составила 417 млн рублей", - сказано в сообщении.