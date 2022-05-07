Макрон отвел несколько десятилетий на принятие Украины в Евросоюз

Процесс принятия Украины в Евросоюз может занять несколько лет, даже десятилетий, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на закрытии конференции о будущем Европы в Европарламенте в Страсбурге.

"Мы все прекрасно знаем, что процесс, позволяющий вступление (Украины - ред.) в ЕС, займет несколько лет, а даже, по правде говоря, десятилетий. Если только мы не решим снизить стандарты для вступления в Европейский союз", - цитирует Макрона ТАСС.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщила, что Еврокомиссия ждет получения от Украины второй части опросника по приему в Евросоюз, решение, дать ли Киеву статус кандидата, будет принято в июне.