После уничтожения тысяч жителей Мариуполь хотят превратить в курорт...
Глава донецких сепаратистов Денис Пушилин заявил, что Мариуполь следует сделать городом-курортом. Об этом сообщили российские СМИ.
"Задача такая, чтобы Мариуполь стал городом-курортом, что раньше не удавалось сделать. На экологию самого города и прибрежных вод негативно влияла работа завода «Азовсталь». Мы жителей послушаем и здесь сделаем что-то другое. Это позволит, если «Азовсталь» не восстанавливать, тогда сделать город-курорт", — сказал он.