Муниципальный депутат Сергей Самусев был задержан при участии в шествии "Бессмертный полк" с фотографией узника фашистских концлагерей Бориса Романченко, погибшего в марте в Украине.

"Бессмертный полк" не для всех — меня не пропустили через рамку с этим портретом", — указал Самусев.

В комментарии "Фонтанке" Самусев подтвердил факт задержания полицией. "Сидим в автобусе. Пока никуда не везут. Со мной ещё один несовершеннолетний, — сообщил он. - Говорят, что в 76-м ОП объяснят".