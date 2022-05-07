Сын экс-диктатора Маркоса лидирует на выборах президента Филиппин

Сын и тезка бывшего покойного диктатора Фердинанд Маркос-младший лидирует на выборах президента Филиппин по итогам подсчета 53,5% голосов. Об этом свидетельствуют распространенные в понедельник промежуточные данные избирательной комиссии.

По состоянию на 20:32 по местному времени Маркос получил более 17,5 млн голосов. Вице-президент Лени Робредо, которая является его главным конкурентом, получила 8,3 млн голосов, за ней идет сенатор Мэнни Пакьяо с 1,4 млн голосов.

Вместе с тем дочь нынешнего лидера Филиппин Родриго Дутерте, мэр города Давао Сара Дутерте-Карпио лидирует на выборах вице-президента страны с 17,1 млн голосов.

9 мая филиппинцы выбирали не только нового президента республики, но и вице-президента, сенаторов, конгрессменов, а также тысячи других управленцев. Нынешний президент страны 77-летний Дутерте, который по конституции не может переизбираться, покинет свой пост 30 июня.