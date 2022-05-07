Чавушоглу заявил, что война в Украине изменит архитектуру безопасности Европы
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что война в Украине является предвестником изменения архитектуры европейской безопасности.
"События, происходящие в центре Европы в XXI веке, словно возвращают нас к середине 1940 годов, для нас это является предупреждением. Эта война, которая кардинально изменит архитектуру европейской безопасности после холодной войны, является поворотной точкой для Европы", - говорится в послании главы МИД Турции по случаю отмечаемого 9 мая Дня Европы.