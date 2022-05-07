«Друга Путина» - бывшего премьера Франции приговорили к четырем годам

Бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона приговорили к четырем годам лишения свободы, включая год в тюрьме, по делу о фиктивном трудоустройстве его супруги. Об этом сообщает телеканал BMF со ссылкой на решение Апелляционного суда Парижа.

Его жене Пенелопе Фийон назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.