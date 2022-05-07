Столкновения между сторонниками и противниками премьера в Шри-Ланке

В Коломбо произошли столкновения между сторонниками и противниками премьер-министра Шри-Ланки Махинды Раджапаксы, передает Anadolu.

Отмечается, что сторонники правительства сносили и сжигали палатки протестующих у здания правительства в Коломбо. Для обеспечения общественного порядка на улицах столицы размещены военные.

На фоне роста масштабов антиправительственных акций власти Шри-Ланке объявили о введении комендантского часа на всей территории островного государства, сообщает BBC.