Столкновения между сторонниками и противниками премьера в Шри-Ланке
В Коломбо произошли столкновения между сторонниками и противниками премьер-министра Шри-Ланки Махинды Раджапаксы, передает Anadolu.
Отмечается, что сторонники правительства сносили и сжигали палатки протестующих у здания правительства в Коломбо. Для обеспечения общественного порядка на улицах столицы размещены военные.
На фоне роста масштабов антиправительственных акций власти Шри-Ланке объявили о введении комендантского часа на всей территории островного государства, сообщает BBC.
Во время акций протестов в понедельник пострадали не менее 78 человек, двадцать из них пострадали в результате стычек у здания администрации премьер-министра.
Премьер-министр Шри-Ланки Махинда Раджапакса ранее подал отставку на фоне давления оппозиции. На фоне протестов в отставку ушел и премьер Раджапакса, являющийся членом правящей Партии народного фронта Шри-Ланки и старшим братом президента, сообщает ANI News со ссылкой на местные источники. Президент Готабая Раджапакса призовет все партии в парламенте к переговорам по формированию нового правительства.