И Швеция вступает в НАТО

Правящая партия Швеции 15 мая примет решение о членстве в НАТО. Ожидается, что президент Финляндии Саули Ниинистё объявит о своей поддержке заявки на этой неделе. Заявление Ниинистё 12 мая спровоцирует, скорее всего, несколько лихорадочных недель, в течение которых можно будет перерисовать карту архитектуры безопасности Северной Европы.

В Швеции секретарь Социал-демократической партии Тобиас Баудин сообщил шведскому общественному радио SR, что решение еще не принято. «15 мая будет принято решение, руководство партии изложит свою позицию», — сказал он.

Социал-демократы — крупнейшая партия Швеции за последние 100 лет — на этой неделе проведет три партийных собрания в цифровом формате, чтобы выяснить мнения членов о вступлении в НАТО до окончательного решения руководства.