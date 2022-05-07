Оппозиция настаивает на отставке Пашиняна, но до сих пор не нашла ему замену

Напомним, что акции протеста, митинги и шествия проходят в Армении со 2 мая. Участники движения сопротивления требуют отставки Никола Пашиняна и его команды.

В ходе митинга один из активистов движения, член оппозиционной фракции «Армения» Гегам Манукян заявил, что оппозиция до сих пор не определилась со своим кандидатом на должность премьера.

Он отметил, что впервые слышит о том, что оппозиция намерена сформировать временное правительство во главе с бывшим защитником прав человека Арманом Татояном.

«Представители СМИ сами для себя определяют премьер-министра и выносят этот вопрос в повестку обсуждений, но с реальными процессами эти сообщения не имеют ничего общего. Движение назовет имя кандидата в премьер-министры тогда, когда наступит время», - заявил депутат.