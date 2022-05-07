Эрдоган: Евросоюз отошел от своих основополагающих принципов

Евросоюз отошел от своих основополагающих принципов, его внешняя и внутренняя политика определяется краткосрочной выгодой и политикой стран – членов объединения. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Сейчас необходимы солидарность, сотрудничество, как и во времена, когда закладывались основы европейской интеграции. Ситуация на Украине – это трагедия, которая разворачивается в центре Европы на глазах всего мира, которая также является предупреждением для ЕС», - говорится в заявлении президента.

В качестве решения накопившихся проблем Эрдоган предложил «оставить в стороне свои разногласия» и «написать для себя новую историю», необходимость которой возникла на фоне российской военной операции на Украине.