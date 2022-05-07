Гарибашвили: Будущее Грузии зависит от исхода войны в Украине

Исход войны в Украине определит будущее Грузии. Об этом в своем выступлении на мероприятии по случаю Дня Европы заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Окончание войны в Украине имеет большое значение для всех, от результатов войны зависит будущее всего мира, в том числе и Грузии. Поэтому очень важно, как современный мир ответит на этот вызов, стоящий перед Европой».

Премьер-министр подчеркнул, что его страна с Европой и у Грузии общие ценности с Европой.