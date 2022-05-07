Отправившийся за золотом в Африку бизнесмен Ахундов погиб в Мали

В Мали погиб азербайджанский бизнесмен, владелец золотодобывающей компании Arifoglu Gold Мамедпаша Ахундов.

Как сообщает Qafqazinfo, бизнесмен погиб в результате тяжелого ДТП. Тело мужчины не удалось своевременно доставить на Родину, поэтому родственники приняли решение похоронить Мамедпашу Ахундова в Мали.

Согласно информации, Ахундов долгое время проживал в Германии и переехал в Мавританию с целью создать золотодобывающую компанию.

В Африке бизнесмен прослыл как меценат, который профинансировал бурение артезианских скважин, строительство школ и мечетей.