Отправившийся за золотом в Африку бизнесмен Ахундов погиб в Мали
В Мали погиб азербайджанский бизнесмен, владелец золотодобывающей компании Arifoglu Gold Мамедпаша Ахундов.
Как сообщает Qafqazinfo, бизнесмен погиб в результате тяжелого ДТП. Тело мужчины не удалось своевременно доставить на Родину, поэтому родственники приняли решение похоронить Мамедпашу Ахундова в Мали.
Согласно информации, Ахундов долгое время проживал в Германии и переехал в Мавританию с целью создать золотодобывающую компанию.
В Африке бизнесмен прослыл как меценат, который профинансировал бурение артезианских скважин, строительство школ и мечетей.