Сахиба Гафарова в Швейцарии
Возглавляемая председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой парламентская делегация 9-го мая прибыла в Швейцарскую Конфедерацию с официальным визитом, сообщает пресс-служба парламента.
В аэропорту Цюриха их встречали глава протокольной службы швейцарского парламента Филипп Барезвиль, посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искандеров, постпред Азербайджана при женевском отделении ООН и при других базирующихся там же международных организациях Галиб Исрафилов и другие официальные лица.
В рамках визита предусмотрен ряд встреч спикера Милли Меджлиса с официальными лицами Швейцарии.