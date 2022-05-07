США полезли в стратегический запас нефти

США объявили о выпуске рекордного объема нефти из стратегического резерва в марте без консультаций с партнерами Международного энергетического агентства. Об этом пишет Reuters.

Односторонние действия Вашингтона по решению глобальных проблем с поставками или ценами рискуют подорвать отношения США с МЭА, мировым органом по надзору за энергетикой, пишет издание.

Члены группы обеспокоены тем, что президент США Джо Байден использует Стратегический нефтяной резерв для сдерживания внутренней инфляции по политическим причинам, вместо того, чтобы защищать страны-потребители от глобальных перебоев с поставками.