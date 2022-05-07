Украинская армия пресекла наступление на Лиман и Северодонецк
ВСУ отбили попытку штурма российской армией Воеводовки. Как сообщает Генштаб, российские войска совершили неудачную попытку штурма населенного пункта Воеводовка и отошли на ранее занятые позиции.
На северодонецком направлении идет бой за Рубежное.
Противник пытается улучшить тактическое положение, захватить город и создать благоприятные условия для дальнейшего развития наступательных действий в направлении населенных пунктов Лиман и Северодонецк.