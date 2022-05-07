Россия ударила по Одессе во время визита Шарля Мишеля
Глава Евросовета Шарль Мишель, который совершил «неожиданный визит» в Одессу, был вынужден прервать встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем из-за ракетного удара. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на представителя ЕС.
«Во время встречи с премьер-министром Украины Шмыгалем участникам пришлось прервать встречу, чтобы укрыться, поскольку ракеты снова ударили по району Одессы», - сказал чиновник.
Во время встречи глава Евросовета заявил, что России не удастся подорвать «свободу» Украины, и пообещал, что ЕС поможет Киеву «построить современную, демократическую страну». Президент Владимир Зеленский присоединился к переговорам по видеосвязи и поблагодарил Мишеля за визит на Украину в День Победы.