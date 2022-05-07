Прага лишила маршала Конева звания почетного гражданина

Прага лишила советского маршала Ивана Конева звания почётного гражданина города, присвоенного ему в 1945 году. Как сообщает IDNES, соответствующее решение было утверждено депутатами городского совета по инициативе мэра.

Решение поддержали единогласно.

Мэр Зденек Гржиб, внося инициативу, аргументировал её тем, что маршал является неоднозначной фигурой. Он напомнил, что советская армия под командованием Конева зашла в Прагу уже после договоренности между пражскими повстанцами и руководством немецкого нацистского гарнизона о выходе из города, вспомнил бомбардировки города Млада-Болеслав с многочисленными гражданскими жертвами после официального завершения войны, участие Конева в подавлении венгерских протестов в 1956 году, его нежелание осуждать культ личности Сталина.