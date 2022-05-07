Премьер-лига: «Габала» обыграла «Нефтчи» и приблизилась к еврокубкам

«Габала», которая ведет упорную борьбу за попадание в еврокубки, принимала дома «Нефтчи», досрочно гарантировавшего себе 2-е место и путевку в Лигу конференций.

Встреча завершилась победой габалинцев со счетом 1:0. Единственный гол был забит с пенальти на 76-й минуте. Отличился Исник Алими.

«Габала» с 41 очком поднялась на 4-е место, и, если она его сохранит, то, скорее всего, завоюет право выступать в Лиге конференций. Все может решиться в последнем 28-м туре, когда «Габала» примет одного из конкурентов в борьбе за билет в Европу – «Сабах».

Напомним, «Карабах» как чемпион будет играть в Лиге чемпионов, «Нефтчи» обеспечил себе 2-е место и сыграет в Лиге конференций. Еще одну путевку в этот турнир должен получить обладатель 3-го места, которое сейчас занимает «Зиря». Команда Рашада Садыхова сыграет также в финале Кубка Азербайджана, где ее соперником будет «Карабах». Матч состоится 27 мая в Габале. Если «Зиря» не опустится в чемпионате ниже 4-го места, то независимо от результата финала Кубка Азербайджана первые четыре команды Премьер-лиги отправятся в еврокубки.

В другом матче сегодняшнего дня «Сумгаит» обыграл дома «Шамахы» - 2:0. Это первая победа «Сумгаита» под руководством белорусского главного тренера Алексея Баги. Оба гола ударом головой забил Али Гурбани, отличившийся на 31-й и 78-й минутах.

Турнирное положение

1. «Карабах» - 60 очков (25 матчей)

2. «Нефтчи» - 50 (26)

3. «Зиря» - 43 (26)

4. «Габала» - 41 (26)

5. «Сабах» - 39 (26)

6. «Шамахы» - 21 (26)

7. «Сумгаит» - 18 (25)

8. «Сабаил» - 15 (26).