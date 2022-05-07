«После войны в Украине будет создана новая система мировой коллективной безопасности. И именно в эту систему будет необходимо немедленно вписаться Армении, - подчеркнул Аваков. – Для начала очень хорошо, что она уже не голосует в ООН в поддержку России. А потом, когда рухнет империя Путина, Армении нужно будет очень быстро и точно определиться с окончательным выбором».

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков, уроженец Баку, в интервью «Радио Свобода» призвал Армению отказаться от союза с Россией и вступить в НАТО и Евросоюз.

Аваков убежден, что правильный выбор для Еревана – это, естественно, не союз с Россией и членство в ОДКБ, а альянс с Евросоюзом, США, Великобританией и Украиной, которая вскоре станет одной из самых динамичных и авторитетных стран Европы.

По мнению бывшего главы МВД Украины, в ситуации, когда Армении реально угрожает перспектива стать частью нового СССР, который сейчас пытается воссоздать президент России Владимир Путин, эта страна должна определить свой вектор развития, свой путь.

«И путь этот ясно указывает на Брюссель», - подчеркнул Арсен Аваков, указывая на посреднические усилия главы Европейского Совета Шарля Мишеля в армяно-азербайджанском урегулировании.

Аваков признал, что на фоне массовых демонстраций протеста в Ереване политическая ситуация, в которой оказался премьер-министр Никол Пашинян, является тяжелой, но не безвыходной.

«Ведь рядом есть Франция, есть Евросоюз, который традиционно протягивает Армении руку. Также никуда не делись и Соединённые Штаты с их влиятельной и активной армянской диаспорой, - подчеркнул экс-глава МВД Украины. – Выход есть, надо только воспользоваться им…»