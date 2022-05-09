Генсек Совета Европы приехала в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Как передает УНИАН, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Совет Европы стал первой организацией из тех, которые исключили Россию из своего состава из-за ее действий. Ценим такие шаги поддержки Украины и осуждения агрессивной войны России против нашей страны», - подчеркнул он.

Зеленский поблагодарил Пейчинович-Бурич за визит.

Как сообщается на сайте президента Украины, Зеленский обсудил с Пейчинович-Бурич конкретные пути поддержки Украины со стороны Совета Европы.

Стороны коснулись среди прочего инициатив по созданию группы юридических экспертов, которые будут оказывать содействие Офису генпрокурора, а также началу новой онлайн-платформы Cities4Cities для поддержки местных общин в Украине.