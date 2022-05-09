На Донбассе отбили 15 атак российской армии

На Донецком и Луганском направлениях украинская армия успешно отбила 15 атак врага и уничтожила 44 единицы техники. Об этом говорится в сообщении оперативно-тактической группировки «Восток».

«Украинские защитники уничтожили один зенитный ракетный комплекс, 9 танков, 3 артиллерийские системы, 25 единиц боевой бронированной техники, 3 единицы специальной инженерной техники и 3 автомобиля врага. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа «Орлан-10», - говорится в сообщении.