Байден подписал исторический указ против России

Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Об этом сообщила представительница Белого дома Анджела Перез.

Ленд-лиз (с английского можно перевести как «занимать и давать в долг или аренду) – программа, благодаря которой Штаты снабжали своих союзников боеприпасами, техникой, топливом, продовольствием и другой помощью во время Второй мировой войны.

Закон был принят в марте 1941 года, а закончилось действие в сентябре 1945-го. Его одобрение считалось переломным моментом в конфликте, поскольку позволяло передавать оружие без процедурных препятствий.

Законопроект о ленд-лизе для Украины был подготовлен в Сенате США еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину – в январе 2022 года.

Законопроект должен устранить бюрократические препятствия на пути поставок военной помощи Украине. Он предоставляет президенту США расширенные полномочия по заключению соглашению с правительством Украины о поставках вооружения для защиты от российской агрессии.

После того, как закон вступит в силу, у Байдена будет 60 дней, чтобы разработать ускоренную процедуру поставки оружия Украине.

Условия для Украины аналогичны тем, что были для союзников во Время второй мировой войны – заранее за поставки платить не нужно.