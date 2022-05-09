В «Бакинском домике» погибают армяне

В московском ресторане «Бакинский домик» произошла драка, в результате которой ножевые ранения получили граждане Армении.

Как сообщает «Московский Комсомолец», инцидент произошел в ночь на воскресенье на улице Русаковской. Около 3:30 возле ресторана «Бакинский домик» начался конфликт между гражданами, который перерос в драку на ножах.

В результате получили тяжелые ранения трое уроженцев Армении, двое из которых – братья-близнецы 30 лет от роду. Один из них на следующий день скончался в больнице, второй госпитализирован с ранением живота. Третий пострадавший – также уроженец Армении доставлен в больницу с ранением груди.

По подозрению в совершении преступления разыскивается мужчина кавказской национальности 25-30 лет на вид. Мотивы конфликта устанавливаются.